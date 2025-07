Mercato de folie à l’OM, De Zerbi confirme !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis l’ouverture du mercato, l’OM a bouclé l’arrivée de trois joueurs, à savoir CJ Egan-Riley, Facundo Medina et Angel Gomes. Un recrutement qui enchante Roberto De Zerbi, très satisfait de l’intégration de ses nouveaux joueurs. Tout en attendant les prochaines recrues.

Le mercato de l'OM est déjà bien entamé puisque le club phocéen a obtenu la signature de trois joueurs à savoir CJ Egan-Riley, Angel Gomes et Facundo Medina. Sans oublier Pierre-Emerick Aubameyang dont le retour est acté, mais pas encore officiel. Un recrutement qui réjouit Roberto De Zerbi qui s'est prononcé après la victoire contre Gérone en amical (2-0). Et l'entraîneur marseillais en attendant encore plus.

De Zerbi s'enflamme pour le mercato... « Très bien, ce sont des joueurs forts tous les trois. Facundo Medina, je le connaissais déjà, j'avais toutes les certitudes. Angel Gomes a les caractéristiques parfaites pour jouer avec nous. Et CJ, c'est un joueur fantastique, magnifique, c'est fou de l'avoir acquis pour zéro. C'est un joueur qui a été formé à Manchester City, on se rapproche de leur style de jeu, il a de la personnalité, du physique. Je suis vraiment content de nos trois premières recrues. Maintenant, on a besoin de quelques autres recrues, des renforts qui seront très importants. Je n'ai rien à reprocher à nos dirigeants, le mercato, c'est difficile », a-t-il confié dans des propos rapportés par L’ÉQUIPE, avant de se réjouir du début de préparation de l’OM.