Mercato : Coup de tonnerre imminent à l’OM ?

Thomas Bourseau

Pendant le mercato hivernal, Leonardo Balerdi a fait l’objet d’un intérêt de l’Atletico de Madrid d’Antoine Griezmann, mais n’a pas quitté l’OM pour autant. Mais à l’avenir, la donne pourrait être bien différente. Explications.

Leonardo Balerdi l’a avoué au cours d’une entrevue avec Alexandre Ruiz pour Free Ligue 1 dernièrement : il vit sa meilleure période en tant que joueur de l’OM. Et les clubs intéressés par son profil ne passent pas à côté de ses performances. Le défenseur de l’Olympique de Marseille a notamment été approché par l’Atletico de Madrid au mercato hivernal.

«Je veux rester ici et focus ici pour le moment»

« J’ai dit à mon agent que si y a pas une offre à 100% réelle, qu’il ne me dise pas. Il y a eu un intérêt, mais ce n’était pas une offre. Mon agent m’a dit de rester tranquille parce que ce n’était pas important et le club a dit de me garder. Je veux rester ici et focus ici pour le moment, même si il y a eu des approches. Je suis content ici » . a confié Leonardo Balerdi début février lors d’un point presse.

Le boss du PSG a rendu un grand service à l’OM ! https://t.co/HL6Ki27eH0 pic.twitter.com/ef3XZUreuO — le10sport (@le10sport) March 21, 2024

«Ça dépend des opportunités, des offres, de beaucoup de choses»