Mercato

Mercato : Convoité en Ligue 2, Abdeldjelil a choisi Cholet

Publié le 23 janvier 2020 à 20h12 par La rédaction mis à jour le 24 janvier 2020 à 13h13

Le SO Cholet profite du mercato hivernal pour soigner son recrutement avec, notamment, le retour d’Oussama Abdeldjelil.

Depuis le début du mercato hivernal, Cholet ne chôme pas. Après les arrivées de Billy Ketkeophomphone et Gabriel Etinof, le pensionnaire du National continue son recrutement ambitieux avec l’arrivée d’Issa Cissokho, l’ancien latéral du FC Nantes et d’Amiens. Des renforts auxquels il faut ajouter le retour d’Oussama Abdeldjelil. Attaquant du club parti vers le Red Star puis le Paris FC a résilié son contrat avec le club francilien. Courtisé en Ligue 2, il a préféré le choix du cœur en revenant à Cholet, où il s’est révélé avant de rejoindre le monde professionnel. A 32 ans, Abdeldjelil espère pouvoir relancer l’actuel 11e du championnat et candidat déclaré à la montée.