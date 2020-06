Mercato - Chelsea : Un énorme renfort déjà bouclé ?

Foot - Mercato - Chelsea

Annoncé depuis plusieurs jours avec insistance du côté de Chelsea la saison prochaine, Timo Werner semble toujours plus se rapprocher des Blues…

Timo Werner semble se rapprocher de Chelsea pour la saison prochaine. Alors que Liverpool semblait en pole position dans ce dossier, un énorme retournement de situation a eu lieu ces derniers jours, avec l’annonce de Bild qui envoie Timo Werner du côté de Chelsea pour un montant avoisinant les 50M€. Ce jeudi 11 mai, le départ de Timo Werner semble de nouveau se préciser, puisque le journaliste italien Nicolo Schira affirme sur son compte Twitter que le « Timo Time » va bientôt arriver du côté de Chelsea… Un tweet d’annonce d’une future officialisation ?

#TimoTime to #Chelsea is coming soon... #Werner #CFC