Mercato : Ça bouge en coulisses, le PSG va faire le ménage

Amadou Diawara

Alors que Kylian Mbappé va rejoindre le Real Madrid, le PSG a trouvé un accord avec Khvicha Kvaratskhelia. En attendant de faire plier la direction du Napoli, le club de la capitale avancerait en parallèle sur ses transferts dans le sens des départs. En effet, Luis Campos aurait démarré les entretiens avec les indésirables du PSG.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Kylian Mbappé va quitter le PSG à la fin de son contrat le 30 juin, et ce, pour rejoindre le Real Madrid librement et gratuitement. Pour assurer la succession de son numéro 7, l'écurie rouge et bleu aurait lancé les hostilités avec Khvicha Kvaratskhelia. D'ailleurs, à en croire L'Equipe , le PSG aurait déjà trouvé un accord avec l'ailier gauche du Napoli.

Mercato : C’est confirmé, une star va échapper au PSG https://t.co/26oPftJog7 pic.twitter.com/hEkwCkXhkO — le10sport (@le10sport) June 1, 2024

Le PSG prépare son dégraissage

Alors que la direction de Naples sera difficile à convaincre pour le transfert de Khvicha Kvaratskhelia, le PSG travaillerait sur d'autres dossiers importants en parallèle. En attendant de pouvoir avancer concrètement pour la signature de l'international géorgien, Luis Campos aurait accéléré les démarches pour se débarrasser des indésirables du club.

Campos a pris rendez-vous avec les indésirables