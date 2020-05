Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi prépare le terrain pour juin 2021 pour Neymar…

Publié le 19 mai 2020 à 6h10 par La rédaction

Xavi s’est de nouveau exprimé sur le mercato du Barça et notamment sur le cas Neymar. Des propos loin d’être anodins… Analyse.

Pressenti pour devenir le nouvel entraîneur, avec l’assentiment des cadres du vestiaire dont Messi, dans le cadre de la candidature de Victor Font à la présidence du FC Barcelone, Xavi s’est de nouveau exprimé dans les médias sur le recrutement du FC Barcelone, plaidant une nouvelle fois pour le retour de Neymar : « Mané et Aubameyang peuvent vous faire du mal dans les grands espaces. Mais le FC Barcelone a besoin de joueurs qui savent se déplacer dans des espaces restreints. Je pense à un joueur qu'on pourrait trouver à Barcelone, mais il n'est pas facile d'en trouver un. Samuel Eto’o était parfait, comme Luis Suarez en ce moment. Neymar ? Il fait partie des trois ou cinq meilleurs au monde. J'espère qu'il retournera à Barcelone. Il a un caractère positif. Ce serait un achat extraordinaire pour revenir et faire la différence ».

Double offensive Real-Barça sur Mbappe-Neymar dans un an ?

Que faut-il en déduire ? Très clairement, Xavi prend date pour juin 2021, date à laquelle il pourrait être amené à prendre la destinée de l’équipe si Victor Font était élu président du Barça. Entre les lignes, on comprend que l’équipe Font, soutenue par Messi, planche sur l’hypothèse d’un retour de Neymar en juin 2021, date à laquelle le crack brésilien n’aura plus qu’un an de contrat… s’il ne prolonge pas d’ici là avec Paris. Le scénario d’une offensive du Real sur Mbappe et de Barcelone sur Neymar en juin 2021, à un an de la fin de contrat des deux joueurs, commence à prendre forme…