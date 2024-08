Mercato : Barcelone veut encore une fois contrecarrer les plans du PSG

Alexis Brunet

Avec le départ de Kylian Mbappé, le PSG cherche à se renforcer en attaque cet été. Le club de la capitale a plusieurs joueurs sur sa liste, dont Nico Williams. Problème, le FC Barcelone est également intéressé par le joueur de l’Athletic Bilbao. Paris pense aussi à Kingsley Coman, mais là encore, le Barça veut contrecarrer les plans du champion de France.

Le PSG est en train d’accélérer sur le mercato. Alors que pendant des semaines, le seul Matvey Safonov avait rejoint le club de la capitale, il a été imité dernièrement par le crack du Benfica Lisbonne, João Neves. Le milieu de terrain s’est engagé pour cinq saisons avec Paris, moyennant un chèque de 70M€ bonus compris. Très prochainement, le PSG devrait également annoncer l’arrivée du défenseur central colombien Willian Pacho.

Le PSG est à la recherche d’un attaquant

Le PSG s’est donc renforcé au poste de gardien de but, au milieu de terrain et prochainement en défense centrale, mais pas en attaque. Une anomalie pour certains, car le club de la capitale a perdu Kylian Mbappé cet été, qui a décidé de rejoindre le Real Madrid. Les dirigeants parisiens sont donc dans l’obligation de lui trouver un successeur et plusieurs noms sont sur la liste de Luis Campos.

Le Barça concurrence le PSG pour Coman

Depuis plusieurs semaines, le PSG a fait du recrutement de Nico Williams une priorité. Problème, le récent champion d’Europe pourrait bien rester à l’Athletic Bilbao ou bien rejoindre le FC Barcelone, qui lui fait également la cour. D’après les informations de Sport, le Barça pisterait également un autre attaquant qui est dans le viseur parisien, Kingsley Coman. Le joueur du Bayern Munich pourrait retrouver Hansi Flick en Espagne, qu’il a déjà connu lors de son passage chez les Bavarois. Reste à voir qui aura le dernier mot pour le recrutement du joueur de 28 ans.