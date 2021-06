Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un prétendant fait le forcing pour Coutinho !

Publié le 29 juin 2021 à 12h00 par La rédaction

Considéré désormais comme un indésirable du côté du FC Barcelone, Philippe Coutinho pourrait bien faire ses valises cet été. Le club catalan voudrait à tout prix éviter de payer des bonus supplémentaires pour le Brésilien et serait donc prêt à privilégier certaines pistes pour s'en séparer.

Après avoir frappé un très grand coup sur le mercato, Joan Laporta ne compterait pas s’arrêter là. Le président catalan aurait encore quelques projets en tête pour renforcer l’effectif de Ronald Koeman. Néanmoins, le Barça chercherait également à se séparer de certains joueurs, comme Philippe Coutinho. Après être arrivé en Catalogne contre 120M€ en 2018, le Brésilien n’a jamais su répondre aux attentes placées en lui. Le joueur coûterait même plus d’argent que prévu à cause des bonus, le club catalan ayant déjà dû verser 15M€ supplémentaires à Liverpool. De ce fait, les Blaugrana voudraient éviter d’avoir à dépenser encore 20M€ si Coutinho atteint la barre des 100 matchs disputés en Catalogne. Joan Laporta serait donc en train d’explorer quelques pistes pour se séparer de l’ailier cet été. Et il pourrait en privilégier certaines.

Everton ferait tout pour recruter Coutinho