Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Tout est prêt pour le successeur de Dembélé au Barça !

Publié le 27 mars 2022 à 15h00 par La rédaction

Intéressé par Raphinha pour succéder à Ousmane Dembélé, le FC Barcelone attendrait la fin de saison pour faire sa première offre puisque le montant de sa clause dépendra du maintien ou non de Leeds en Premier League.

Le FC Barcelone prépare l’après-Ousmane Dembélé. En fin de contrat en juin prochain, l’international français semble plus que jamais parti pour plier bagage. Pour le Barça, pas d’autre choix que de prospecter pour lui trouver un successeur. Raphinha, l’ailier de Leeds, est l’idée première de Xavi. Brillant en Premier League, l’ancien rennais a tout du candidat idéal pour prendre la relève de Dembélé.

Deux clauses dans son contrat