Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Pour ce coéquipier de Messi, c’est plié !

Publié le 29 avril 2022 à 0h30 par La rédaction

Dans les petits papiers du FC Barcelone, Lisandro Martinez devrait rester à l’Ajax Amsterdam au moins une saison supplémentaire.

L’effectif du FC Barcelone va considérablement bouger cet été. Depuis son arrivée, Xavi réclame des renforts et il a répété son envie de conférence de presse, tout en ayant conscience de la situation financière du club : « Nous planifions pour l'année prochaine mais nous dépendons des finances du club. Nous verrons ce que nous pouvons faire. Nous devons commencer à planifier, mais ce qui nous préoccupe le plus, c'est le quotidien, rester le plus haut possible dans le classement de LaLiga, mais nous verrons bien quelle est notre situation financière ». Et pour renforcer sa défense, le FC Barcelone penserait notamment à Lisandro Martinez.

Lisandro Martinez devrait rester à l’Ajax