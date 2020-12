Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Nouvelles menaces colossales pour le remplacement de Piqué ?

Publié le 9 décembre 2020 à 0h00 par A.D.

Alors que Gerard Piqué s'est blessé sérieusement, Ronald Koeman aurait de gros problèmes en défense central. Pour y remédier, le coach du Barça voudrait absolument du renfort cet hiver et aurait coché le nom d'Antonio Rüdiger. Toutefois, il devrait se frotter au Milan AC et à l'AS Rome pour le pensionnaire de Chelsea.

Avec la blessure de Gerard Piqué, Ronald Koeman a dû se montrer créatif pour composer une charnière centrale ces dernières semaines. Alors que le dossier Eric Garcia serait toujours compliqué à boucler, le coach du Barça aurait trouvé une solution pour le mercato hivernal. D'après les dernières indiscrétions de France Football , Ronald Koeman songerait sérieusement à recruter Antonio Rüdiger au mois de janvier pour pallier ses problèmes défensifs. Toutefois, le technicien néerlandais serait soumis à une lourde concurrence pour le pensionnaire de Chelsea.

Le Milan AC et la Roma en pinceraient également pour Rudiger