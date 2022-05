Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça peut souffler pour l’héritier de Lionel Messi !

Publié le 5 mai 2022 à 6h15 par Thomas Bourseau

Alors qu’il a occasionnellement été question d’un départ d’Ansu Fati la saison passée, le principal intéressé n’a pas songé à une telle éventualité et a même lié son avenir au FC Barcelone.

Formé à La Masia , Ansu Fati a démarré son aventure avec l’équipe première du FC Barcelone sur les chapeaux de roues avant de finalement hériter du numéro 10 de la légende du club Lionel Messi après le départ du septuple Ballon d’or au PSG à la dernière intersaison. Ayant prolongé son contrat jusqu’en juin 2027 à l’automne dernier, Ansu Fati a affirmé n’avoir jamais songé à plier bagage et en a profité pour faire part de ses grandes ambitions au FC Barcelone sur la durée.

« Mon ambition principale est de gagner des titres avec le Barça »