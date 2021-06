Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La date fatidique est fixée pour Lionel Messi !

Publié le 28 juin 2021 à 9h30 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin 2021, Lionel Messi devrait prolonger son contrat avec le FC Barcelone. Alors qu'il fête son anniversaire ce mardi, Joan Laporta espérerait annoncer le renouvellement de son capitaine et numéro 10 à cette date.

Lors du dernier mercato estival, Lionel Messi aurait fait parvenir un burofax à sa direction pour annoncer son envie de départ. Toutefois, le Barça ne lui aurait pas accordé un bon de sortie. En fin de contrat le 30 juin, La Pulga peut désormais négocier avec le club de son choix pour un départ libre et gratuit depuis le 1er janvier. Toutefois, il semblerait qu'il n'ait plus l'intention de quitter le FC Barcelone depuis l'arrivée de Joan Laporta, en lieu et place de Josep Bartomeu. D'ailleurs, le nouveau président du Barça pourrait annoncer la prolongation de Lionel Messi ce mardi.

Laporta veut s'offrir la prolongation de Messi pour son anniversaire