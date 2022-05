Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Aubameyang veut plomber un gros dossier du PSG !

Publié le 12 mai 2022 à 3h45 par Arthur Montagne

En fin de contrat le 30 juin, Ousmane Dembélé est notamment dans le viseur du PSG, mais Pierre-Emerick Aubameyang espère qu'il réussira à le convaincre de prolonger.

Le cas Ousmane Dembélé suscite les crispations du côté du FC Barcelone. Et pour cause, le contrat de l'international français s'achève le 30 juin et alors que Xavi souhaite absolument le conserver, le Barça peine à trouver un accord pour le prolonger. Dans le même temps, le PSG serait également dans le coup. De son côté, Pierre-Emerick Aubameyang envoie un énorme message à Ousmane Dembélé.

Aubameyang veut retenir Dembélé