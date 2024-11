Mercato : Avant Vincius Jr, le PSG a enchaîné les signatures au Real Madrid

Arnaud De Kanel

Le PSG a une folle idée en tête. Afin de se venger du feuilleton Kylian Mbappé, le club de la capitale souhaiterait passer à l'action pour recruter Vinicius Jr et l'arracher des mains du Real Madrid. Le Brésilien ne serait pas le premier joueur à porter le maillot des deux équipes, loin de là.

Le départ de Kylian Mbappé n'a toujours pas été digéré du côté du PSG. Le club de la capitale n'a pas reçu le moindre centime et aurait donc l'intention de se venger dans les prochains mois. D'après les informations recueillies par Relevo et confirmées par la suite par MARCA, le PSG souhaiterait recruter Vinicius Jr. Ainsi, le Brésilien s'inscrirait dans la lignée des joueurs ayant évolué pour les deux clubs.

Du Real au PSG

Depuis plusieurs années, le PSG a les moyens de convincre les plus grands joueurs. Et souvent, ils évoluent au Real Madrid. Dernièrement, le PSG a réussi à attirer Sergio Ramos, Keylor Navas et Marco Asensio, tous trois libres. Mais ce n'est pas tout. En 2016, le club de la capitale lâchait 25M€ pour recruter Jese Rodriguez. Le PSG a également recruté des joueurs formés au Real Madrid parmi lesquels Achraf Hakimi et Pablo Sarabia. Quelques années après leur départ de Madrid, Angel Di Maria et Lassana Diarra rejoignaient également le PSG. Il en va de même pour David Beckham ainsi que pour Claude Makélélé qui a d'ailleurs terminé sa carrière au PSG avec le brassard de capitaine.

Ils ont fait le chemin inverse

Il y a également eu du mouvement dans le sens inverse. Le dernier en date, le plus marquant de tous, celui de Kylian Mbappé. Mais avant lui, Alphonse Areola avait également quitté le PSG pour rejoindre Madrid, en prêt cette fois-ci. Gabriel Heinze et Nicolas Anelka ont quant à eux attendus quelques années avant de signer au Real Madrid, eux qui avaient également quitté le PSG. Reste à voir si Vinicius Jr sera le prochain sur la liste.