Au coeur des rumeurs, Ronaldo reçoit une terrible nouvelle

Publié le 24 septembre 2022 à 18h45 par La rédaction

Comme à son habitude, Cristiano Ronaldo a agité le mercato estival. Le quintuple Ballon d'Or voulait quitter Manchester United mais il est resté à quai, faute d'offres concrètes. Désormais, il pourrait être sanctionné par la FA en raison de son comportement inapproprié envers un supporter d'Everton la saison dernière après la défaite des siens...

Cristiano Ronaldo traverse l'une des périodes les plus compliquées de sa carrière. Il n'a pas trouvé preneur lors du mercato estival et se retrouve remplaçant depuis l'arrivée d'Erik ten Hag sur le banc mancunien. La situation est délicate et certains médias évoquent un possible transfert cet hiver. De plus, il pourrait payer les frais de son coup de sang auprès d'un jeune supporter la saison passée.

In case anyone still believe United’s laughable claim that “it isn’t clear that Ronaldo’s swipe was intentional”… @ManUtd #EVEMNU #Ronaldo @SkySportsPL @SkySportsNews @SkySports @NBCSportsSoccer @Everton pic.twitter.com/itPLcV4rVB — Chris Authement (@dominothement) April 9, 2022

Ronaldo rappelé à la loi...

Actuellement loin de l'Angleterre avec la sélection portugaise, Cristiano Ronaldo a reçu une mauvaise nouvelle. Par le biais d'un communiqué, la fédération (FA) l'accuse d'avoir eu un comportement " violent ou inapproprié " après le coup de sifflet final de la rencontre Everton - Manchester United. En effet, au moment de se diriger vers les vestiaires, il a tapé dans la main d'un jeune supporter des Toffees , lui faisant tomber son téléphone. L'affaire avait fait réagir la toile et la police de Liverpool lui avait formulé un rappel à la loi.

... et finalement suspendu ?

Bien que l'affaire soit désormais réglée aux yeux de la justice anglaise, la FA pourrait lui faire écoper d'une suspension qui l'éloignerait des terrains près de 5 mois après les faits. Une nouvelle qui ne devrait pas arranger la situation de Cristiano Ronaldo à Manchester United...