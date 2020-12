Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Les vérités de Bouanga sur le départ de Wesley Fofana !

Publié le 29 décembre 2020 à 19h45 par T.M.

Au terme d’un long feuilleton cet été, Wesley Fofana a tout de même fini par quitter l’ASSE. Au grand dam de ses désormais ex-coéquipiers à l’instar de Denis Bouanga.

En seulement quelques mois, Wesley Fofana a explosé sous le maillot de l’ASSE. Pilier de la défense centrale, le joueur de 20 ans devait être l’un des cadres de Claude Puel. L’entraîneur des Verts a d’ailleurs tout fait pour retenir son joueur face aux nombreuses sollicitations lors du dernier mercato, en vain. En effet, face aux nombreux assauts répétés de Leicester et un joli chèque de 35M€ des Foxes, l’ASSE a fini par lâcher Fofana. Désormais en Angleterre, le natif de Marseille est toutefois regretté dans le Forez.

« J’étais déçu »