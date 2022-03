Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Cette incroyable révélation sur un recrutement de Galtier !

Publié le 23 mars 2022 à 3h15 par G.d.S.S.

Désireux de recruter Valentin Eysseric lorsqu’il entraînait l’ASSE, Christophe Galtier avait sollicité Jérémy Clément au sujet de ce transfert pour une raison pour le moins surprenante. Explications.

Le 2 mars 2013, à l’occasion d’une rencontre de Ligue 1 entre l’ASSE et l’OGC Nice à Geoffroy-Guichard, Valentin Eysseric blessait très gravement Jérémy Clément (triple fracture ouverte du tibia/péroné) sur un tacle non maitrisé. L’ancien milieu de terrain des Verts a donc été éloigné des terrains pendant de longs mois, et c’est la raison pour laquelle Galtier avait longuement hésité à recruter Eysseric à l’ASSE lorsque l’occasion s’est présentée, en 2015. C’est du moins ce que confie Clément dans son livre, intitulé Pour le plaisir .

« C’était un beau geste de Galtier »