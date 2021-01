Foot - Mercato - Arsenal

Mercato - Arsenal : Wenger ouvre la porte à un retour !

Publié le 2 janvier 2021 à 13h20 par La rédaction

Depuis son départ d'Arsenal en 2018, Arsène Wenger n’a plus entrainé. Mais, à 71 ans, le Français ne dirait pas non à un retour aux affaires chez les Gunners.