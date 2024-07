Mercato : Annoncée à l'OM, une star est offerte à un club de Ligue 1 !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Malgré la signature de Mason Greenwood, l'OM souhaite toujours recruter un nouvel attaquant afin de compenser le départ de Pierre-Emerick Aubameyang. Dans cette optique, le retour d'Alexis Sanchez est régulièrement évoqué, mais le fait que le Chilien occupe une place d'extracommunautaire bloque la transaction. C'est également le cas pour le LOSC.

Après les départs de Pierre-Emerick Aubameyang et Iliman Ndiaye, c'est tout le secteur offensif de l'OM qui est à reconstruire. Dans cette optique, Mason Greenwood a déjà signé, mais ce n'est pas tout puisque le club phocéen souhaite notamment faire revenir Alexis Sanchez. Un dossier toutefois compliqué.

Alexis Sanchez proposé au LOSC ?

Et pour cause, libre de tout contrat, Alexis Sanchez aurait également été proposé au LOSC selon les informations de L'EQUIPE. Le club nordiste pourrait se mettre en quête d'un attaquant en cas de départ de Jonathan David. Mais pour recruter l'international chilien, il faudrait libérer une place d'extracommunautaire... comme à l'OM.

Létang confirme des transferts low cost

Quoi qu'il en soit, Olivier Létang a confirmé son intention de miser sur des pistes accessibles sur le plan économique. « On est dans un marché particulier et complexe avec la baisse des droits TV. Des discussions sont en cours. On avance "low profile", sans dépenser l'argent qu'on n'a pas. Mais comme d'habitude, tout va s'accélérer dans les quinze derniers jours du marché », assure le président du LOSC auprès de L'EQUIPE.