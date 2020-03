Foot - Mercato - Milan AC

Mercato - Milan AC : Coup de tonnerre pour l’avenir d'Ibrahimovic ?

Publié le 1 mars 2020 à 13h40 par H.G.

Alors que certaines informations avançaient que Zlatan Ibrahimovic discutait d'une prolongation de contrat à l’AC Milan, la donne pourrait radicalement changer en raison des tensions au sein de la direction du club.