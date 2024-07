Mbappé : Un ancien entraîneur du PSG nommé pour diriger son nouveau projet ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ayant lancé sa carrière d’entraîneur en prenant en charge les jeunes du PSG, Zoumana Camara a fait du très bon travail sur la banc des U19 du club de la capitale. Une belle histoire qui a toutefois pris fin ces dernières semaines. En effet, à 45 ans, Camara a décidé de franchir un nouveau pallier et de rejoindre l’échelon supérieur. Reste encore à trouver un point de chute et c’est là qu’un certain Kylian Mbappé pourrait intervenir.

Désormais ex-entraîneur des U19 du PSG, Zoumana Camara se retrouve actuellement libre suite à son départ du club de la capitale. « C’est avec beaucoup d’émotion que je vous annonce que je tourne une page importante de ma vie. J’ai eu le privilège de vivre des moments incroyables avec ce club, le PSG, qui a été le club de mon enfance. Mon parcours a été marqué par des expériences inoubliables et des rencontres extraordinaires. A vous les supporters, merci pour votre soutien indéfectible. Votre ferveur et votre amour pour le club rendent ce club si spécial. Le PSG restera toujours une part de moi et je continuerai à suivre et à soutenir ce club avec le même enthousiasme que celui de mes débuts », faisait alors savoir Camara au moment de faire ses adieux au PSG.

Zoumana Camara vers le Caen de Mbappé ?

A la recherche d’un nouveau club, Zoumana Camara avait une belle cote sur le marché. En effet, l’ancien entraîneur des U19 du PSG avait, selon les informations du 10sport.com, tapé dans l’oeil du Red Star. C’est finalement sur le banc d'un autre club de Ligue 2 que Camara pourrait prendre place prochainement puisque Footmercato révèle ce mercredi que Caen, où Kylian Mbappé est désormais actionnaire majoritaire, s’intéresserait à l’ancien entraîneur des U19 du PSG.

Les contacts en cours

Avec la prise de pouvoir de Kylian Mbappé, le Stade Malherbe de Caen est désormais entré dans une nouvelle dimension. La question est maintenant de savoir à quoi ressemblera le projet sportif au sein du club normand. Au poste d’entraîneur, c’est donc Zoumana Camara qui serait le grand favori. Forcément, le joueur du Real Madrid le connait bien pour l’avoir côtoyé au PSG alors que l’entraîneur de 45 ans a également pu entraîner Ethan Mbappé au sein du club de la capitale. Alors que des contacts seraient en cours, FM fait savoir que Camara cocherait toutes les cases voulues par les dirigeants de Caen.