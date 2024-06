Mbappé - PSG : Un boss du Real Madrid a tout fait basculer !

La rédaction

Depuis ce lundi, 19h30, Kylian Mbappé est officiellement un joueur du Real Madrid. Le club merengue a confirmé la signature du Bondynois, mettant fin à de nombreux mois de rumeurs. Si l’été 2024 apparaîtra comme celui durant lequel l’attaquant de 25 ans a signé chez les Merengue, les pensionnaires de Santiago Bernabéu ont essuyé plusieurs échecs par le passé. Alors que beaucoup pensaient que la Maison Blanche ne ferait pas de nouvelle tentative, elle a finalement fait le forcing. Et cela serait lié à un homme : Juni Calafat.

C’est une saga qui aura tenu en haleine la planète football durant de longs mois, voire plusieurs années. Annoncé au Real Madrid presque chaque été, Kylian Mbappé a fini par signer dans la capitale espagnole. Une arrivée qui aurait déjà pu avoir lieu en 2021 et en 2022, puisque les Champions d’Europe avaient déjà tenter de le déloger du PSG ces années-là, sans succès. Après le second échec, les Merengue , et notamment Florentino Pérez, semblaient avoir abandonné. Mais Juni Calafat, dirigeant du recrutement à la Maison Blanche et considéré comme le numéro 3 de l’organigramme, a convaincu son président.

L’arrivée de Mbappé lié à Juni Calafat ?

Par deux fois, le Real Madrid s’est heurté à un mur en tentant d’enrôler Kylian Mbappé. La troisième aura été la bonne, mais cela aurait pu ne jamais se produire, puisque Florentino Pérez avait, semble-t-il, tiré un trait sur le Bondynois. D’après SportsZone , c'est Juni Calafat, qui dirige le recrutement chez les pensionnaires du Santiago Bernabéu, qui a fait le forcing en interne pour essayer d’accueillir le Français de nouveau. Un décision qui s’est donc avérée payante.

