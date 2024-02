Mbappé - PSG : Il annonce la couleur pour sa succession !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

En fin de contrat avec le PSG en juin prochain, Kylian Mbappé semble se diriger vers un départ libre au Real Madrid. La question sur son successeur dans les rangs parisiens fait déjà débat, et Walid Acherchour suggère plusieurs options pour faire oublier Mbappé la saison prochaine au PSG.

Comme l’a révélé Le Parisien ces derniers jours, Kylian Mbappé aurait décidé de quitter le PSG au terme de son contrat en fin de saison pour rejoindre le Real Madrid, qui le courtise depuis de nombreuses années. Le capitaine de l’équipe de France laissera donc un grand vide en attaque, et le PSG cherchera logiquement à le remplacer. Mais par qui ?

« Lautaro Martinez, Kvaratskhelia… », du lourd au PSG ?

Interrogé à ce sujet au micro de l’After Foot sur RMC Sport , Walid Acherchour a livré son point de vue : « Recruter un Lautaro Martinez, un Kvaratskhelia, un défenseur, un gros milieu de terrain pour le prix que coûte Mbappé, pourquoi pas ? On a bien vu Mbappé est un un joueur extraordinaire mais tu n'as pas gagné la Ligue des Champions avec lui, tu as même perdu la Ligue 1 avec lui et Neymar quand Lille la gagne avec Galtier. Voilà à un moment donné l'année dernière tu as Lens à un point de prendre le titre au PSG. Le PSG va s'en remettre », indique le chroniqueur.

« Faire des folies, ça va deux minutes »