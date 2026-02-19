«Maman j'ai fait une bêtise» : Une star de l'OM a commis une erreur et avoue tout... à sa mère

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Parfois, il y a des décisions prises lors du mercato qui sont vite regrettées. C'est ce qui serait notamment arrivé avec un désormais ancien joueur de l'OM. Il y a quelques années maintenant, celui qui était une star au sein du club phocéen avait fait ses valises. Mais voilà que ce joueur en question avait commis une erreur, au point de l'avouer par la suite à sa mère.

Président de l'OM, Pablo Longoria n'a pas connu que des réussites sur le mercato avec le club phocéen. En effet, il y a des dossiers qui se sont soldés par des échecs pour l'Espagnol et certains l'ont marqué plus que d'autres. Ça a notamment été le cas avec Florian Thauvin en 2021. L'ancien de l'OM avait choisi de partir libre alors que Longoria a tout fait pour le faire prolonger. Thauvin aurait pu signer ce nouveau contrat, mais il n'a pas hésité à mentir... Avant de vite regretter !

« C’est l’une des grandes erreurs que j’ai faites » Parti donc de l'OM en 2021, Florian Thauvin était revenu sur les coulisses de son départ. Ainsi, pour So Foot, en 2025, le désormais joueur de Lens avait raconté une anecdote à propos d'un mensonge dit à Pablo Longoria, confiant : « Pablo Longoria m’a fait une belle proposition pour rester, on était tombés d’accord, mais trois semaines ou un mois après, je n’avais toujours pas reçu les contrats. Un jour, par hasard, je croise Longoria sur le parking qui me dit « c’est bon on est d’accord et tout ? », et je lui réponds oui, alors que les discussions avançaient très fortement avec les Tigres et je savais que j’allais partir. D’ailleurs, tout de suite sur la route en rentrant j’ai appelé ma mère et je lui ai dit : « Maman j’ai fait une bêtise, j’a donné ma parole alors que je n’aurais pas dû ». J’en étais malade tout de suite, je ne suis pas fier de moi. C’est l’une des grandes erreurs que j’ai faites ».