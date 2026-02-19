«Maman j'ai fait une bêtise» : Une star de l'OM a commis une erreur et avoue tout... à sa mère

Parfois, il y a des décisions prises lors du mercato qui sont vite regrettées. C'est ce qui serait notamment arrivé avec un désormais ancien joueur de l'OM. Il y a quelques années maintenant, celui qui était une star au sein du club phocéen avait fait ses valises. Mais voilà que ce joueur en question avait commis une erreur, au point de l'avouer par la suite à sa mère.
Président de l'OM, Pablo Longoria n'a pas connu que des réussites sur le mercato avec le club phocéen. En effet, il y a des dossiers qui se sont soldés par des échecs pour l'Espagnol et certains l'ont marqué plus que d'autres. Ça a notamment été le cas avec Florian Thauvin en 2021. L'ancien de l'OM avait choisi de partir libre alors que Longoria a tout fait pour le faire prolonger. Thauvin aurait pu signer ce nouveau contrat, mais il n'a pas hésité à mentir... Avant de vite regretter !
« C’est l’une des grandes erreurs que j’ai faites »
Parti donc de l'OM en 2021, Florian Thauvin était revenu sur les coulisses de son départ. Ainsi, pour So Foot, en 2025, le désormais joueur de Lens avait raconté une anecdote à propos d'un mensonge dit à Pablo Longoria, confiant : « Pablo Longoria m’a fait une belle proposition pour rester, on était tombés d’accord, mais trois semaines ou un mois après, je n’avais toujours pas reçu les contrats. Un jour, par hasard, je croise Longoria sur le parking qui me dit « c’est bon on est d’accord et tout ? », et je lui réponds oui, alors que les discussions avançaient très fortement avec les Tigres et je savais que j’allais partir. D’ailleurs, tout de suite sur la route en rentrant j’ai appelé ma mère et je lui ai dit : « Maman j’ai fait une bêtise, j’a donné ma parole alors que je n’aurais pas dû ». J’en étais malade tout de suite, je ne suis pas fier de moi. C’est l’une des grandes erreurs que j’ai faites ».
« A l’intérieur de moi, je voulais dire la vérité mais c’est pas sorti »
Florian Thauvin avait ensuite expliqué à propos de sa décision : « Pourquoi ne pas avoir dit « non » à Longoria ? Je ne sais pas, est-ce que c’est l’effet de surprise ? C’était pas prévu, ça s’est passé très vite. Ou par timidité ? Ou bien j’ai paniqué ? A l’intérieur de moi, je voulais dire la vérité mais c’est pas sorti, j’ai pas réussi, j’ai pas su réagir correctement. Vous savez, des fois, dans la vie, quand on est jeune, c’est dur de dire non. Et puis ça arrive à tout le monde d’être face à son boss, de ne pas forcément être en accord avec lui mais de ne pas oser lui dire non. J’ai pas osé lui dire non. Voilà. Pablo Longoria ne méritait pas ça, c’est lui qui a payé les pots cassés de la mauvaise gestion d’Eyraud. Quand je l’ai recroisé, je me suis excusé ».