Salaire et contrat : L'OM rompt sa promesse et il décide de signer... au Qatar !

Parfois, à l'OM, les histoires de se finissent mal et l'issue inéluctable est bien évidemment celle d'un départ de la Canebière vers une autre destination parfois très lointaine. Passés par Marseille, certains joueurs ont ainsi vécu des désillusions. Alors que le club phocéen pouvait faire de grandes promesses, elles ne se réalisaient pas toujours. De quoi aboutir à des départs de l'OM.

Ancien international français, c'est du côté du Qatar que Sabri Lamouchi avait terminé sa carrière. Ayant rejoint le championnat local en 2006, celui qui était milieu de terrain débarquait alors en provenance de l'OM. Lamouchi venait de passer une saison au sein du club phocéen où la fin de l'aventure n'était pas vraiment celle escomptée. En effet, alors que l'ancien Marseillais s'imaginait poursuivre sur le long terme, ça ne s'est finalement pas passé comme prévu...

« Marseille m'avait promis une prolongation, une augmentation, une reconversion... » S'il était semble-t-il prévu que Sabri Lamouchi continue à l'OM, ça ne s'est finalement pas concrétisé. Au grand dam du principal intéressé. Dans un entretien accordé à L'Equipe en 2021, il racontait ainsi à propos des promesses non-tenues du club phocéen : « Cette époque était compliquée. Marseille m'avait promis une prolongation, une augmentation, une reconversion et rien ne venait... En plus, on avait changé de coach (Albert Émon à la place de Fernandez) et des choses en interne ne me plaisaient pas ».