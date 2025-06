L'OM trahi sur le mercato, terrible annonce à l'étranger !

Le mercato estival a déjà commencé à l’Olympique de Marseille, avec les arrivées libres d’Angel Gomes ainsi que de CJ Egan-Riley. Mais ce n’est que le début, puisque Medhi Benatia et Pablo Longoria semblent vouloir offrir des nombreux autres renforts à Roberto De Zerbi, avec notamment un joueur de très grande expérience.

Depuis la signature de Roberto De Zerbi il y a un an, l’effectif marseillais a beaucoup évolué. Et ce n’est pas fini, puisqu’avec la Ligue des Champions la saison prochaine, l’équipe va être renforcée. Et on ne chôme pas à l’OM, puisque plusieurs pistes semblent déjà avoir été activées à l’étranger, avec notamment un Aymeric Laporte qui aimerait beaucoup revenir en Europe après deux années passées en Arabie Saoudite.