L’OM recrute des «contrefaçons» sur le mercato, l’arnaque est totale !

Ces dernières années, l’OM n’a pas lésiné sur les moyens pour renforcer son effectif. Cependant, paradoxalement, ce ne sont pas nécessairement les joueurs les plus chers qui ont le plus réussi. Bien au contraire comme le regrette Mohamed Henni qui n’hésite pas à assurer que le club s’est fait arnaquer sur certains transferts.

Depuis quelques années, l'OM ne lésine pas sur les moyens pour renforcer son effectif, notamment en lâchant des sommes importantes pour renforcer son secteur offensif. 15M€ pour Kostas Mitroglou, 32M€ sur Vitinha ou encore 30M€ pour attirer Elye Wahi, l'OM n'a donc pas fait semblant. Mais s'est avoir comme le regrette à sa façon Mohamed Henni.

Mohamed Henni dénonce des arnaques à l'OM

« Kostas Mitroglou, c’est un gros bluffeur. Il nous a pris pour des abrutis. Sinon, je pense à Vitinha aussi, 30 millions d’euros pour ça… Vitinul ! On voulait prendre le Vitinha du Paris Saint-Germain, mais on a eu celui de Wish. Pablo Longoria s’est fait avoir », lâche le célèbre YouTuber marseillais sur ses réseaux sociaux avant de poursuivre.

«Pablo Longoria s’est fait avoir»

« On a aussi pris le Luis Suarez d’Ali Express, c’est que des contrefaçons qui viennent à Marseille. Sinon, Elye Wahi, s’il joue au poker comme au football, il ne tiendra pas longtemps sur une table. Il est trop inefficace, invisible, jusqu’à preuve du contraire, et j’espère qu’il va me prouver le contraire », ajoute Mohamed Henni.