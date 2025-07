L’OM recalé sur le mercato : Rothen jubile !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Les propos de Serge Aurier qui avait recalé une approche de l'OM il y a quelques années ont beaucoup fait parler ces dernières heures, et Jérôme Rothen a réagi à cette sortie médiatique. L'ancien ailier gauche du PSG jubile après ces propos du latéral droit ivoirien, et le félicite d'assumer une telle position dans cette rivalité historique entre les deux clubs.

Dans un entretien accordé au podcast Kampo, Serge Aurier (32 ans) a révélé avoir recalé l'OM qui avait tenté une approche ces dernières années pour le signer libre, et ce en raison de son identité parisienne et de son passé au PSG : « Quand il y avait Tudor, Benatia m'en avait parlé, je n'ai jamais donné suite. Je lui ai dit clairement que ça ne m'intéressait pas. Et j'étais sans club. Mais je suis très loyal moi. Je préfère ne même pas manger que de signer à Marseille. À cette période-là, je n'avais pas de club, j'aurais pu me dire que c'est mon gagne-pain... Mais non, je suis un Parisien, j'ai fait toutes mes classes en région parisienne. Je ne pouvais pas me permettre de signer à Marseille. Et puis même, ça fait bizarre, dans les Classicos tu dis "Allez Paris, Allez Paris, Allez Paris", quand tu gagnes tu es le plus heureux du monde, et là tu fais l'inverse ? C'est quelle sensation que tu vas recevoir de l'autre côté ? », a révélé Aurier. Et dans son émission Rothen s'enflamme sur RMC Sport, Jérôme Rothen a félicité l'ancien joueur du PSG d'avoir été aussi droit dans ses bottes vis-à-vis de l'OM.

« Lui, il a de la mémoire contrairement à certains... » « Je trouve que Serge Aurier à Paris, il avait tout. C’était la ligne droite de Longchamp pour s’inscrire dans la durée au PSG, et rester 7, 8, 9 ou 10 ans au PSG. Il avait le PSG dans le sang, ça se voyait. Il a fait de très bonnes perf avant sa dinguerie sur Laurent Blanc. Il a fait une erreur ce jour-là. L’identification au PSG il l’a eu, il l’a montré, il en est fier encore aujourd’hui. Et lui il a de la mémoire, contrairement à certains qui étaient très identifiés PSG il y a quelques années, et je parle d’Adrien Rabiot », estime Jérôme Rothen, qui se réjouit donc que Serge Aurier ait dit non à l'OM.