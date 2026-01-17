L’OM boucle un deal : Le gros transfert annoncé à l’étranger !

Axel Cornic

Surprise de la première partie de saison, Robinio Vaz semblait pouvoir devenir la star de l’Olympique de Marseille pour les prochaines années. Mais l’attaquant de 18 ans est déjà parti, puisqu’il a quitté le club phocéen dans le cadre d’un transfert à 25M€, pour rejoindre l’AS Roma.

Pour l’instant, c’est le gros coup du mercato hivernal marseillais. Entré dans la rotation de Roberto De Zerbi depuis le début de la saison, Robinio Vaz a fait ses valises pour quitter l’OM et se lancer dans une nouvelle aventure en Serie A, avec l’AS Roma.

Vaz quitte l’OM Les Marseillais ont signé un joli coup au niveau économique, puisqu’ils encaissent tout de même 25M€ bonus compris, après seulement une vingtaine de matchs. Mais certains ne peuvent s’empêcher d’être un peu déçus, puisque Robino Vaz est tout de même considéré comme l’un des plus grands espoirs de sa génération.