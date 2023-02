L’OM a raté un «super joueur» sur le mercato

Arnaud De Kanel

La rencontre entre l'OM et l'OGC Nice avait une saveur particulière pour Terem Moffi. Le nouvel attaquant des Aiglons aurait pu rejoindre la cité phocéenne cet hiver avant de donner sa préférence aux Niçois. Il a effectué sa grande première sous son nouveau maillot dimanche soir, et son coéquipier Gaëtan Laborde est déjà sous son charme.

Après une série de 10 matchs sans défaites, l'OM a été stoppé dans son élan par l'OGC Nice (1-3) en clôture de la 22ème journée de Ligue 1. Lors de ce match, la nouvelle recrue niçoise Terem Moffi a effectué ses grands débuts. Le Nigérian était pisté par l'OM lors du mercato hivernal mais il a opté pour le club azuréen. Gaëtan Laborde a couvert de louanges son nouveau partenaire d'attaque et cela risque de faire regretter les dirigeants marseillais.

«Le meilleur du monde», l'OM s’enflamme pour Mbappé https://t.co/aMlzoeRZ6I pic.twitter.com/70CXLw3yVR — le10sport (@le10sport) February 6, 2023

«C'est un super joueur»

Au micro de Prime Vidéo , Gaëtan Laborde a déclaré sa flamme à Terem Moffi. « C'est bien de l'avoir parce que c'est un super joueur. Il est en pleine confiance, donc j'espère qu'il va nous claquer quelques buts sur cette fin de saison. Ses premiers pas à l'entrainement ? Très bien, il nous a montré ses qualités devant le but », confie-t-il, avant de conclure.

«On essaie de l'accueillir du mieux possible»