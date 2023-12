L'OL en grand danger, un ancien est appelé à la rescousse !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que l'OL s'est encore un peu plus enfoncé dans la crise avec la déroute au stade Vélodrome contre l'OM (0-3), la succession de Fabio Grosso est au cœur de l'actualité, l'intérim de Pierre Sage ne devrait effectivement pas s'éterniser. Dans cette optique, Bruno Genesio a été contacté par le club pour un retour sur le banc. Et l'ancien coach du Stade Rennais serait très chaud à l'idée de venir sauver son club de cœur qui file vers la Ligue 2.

La crise n'en finit plus du côté de l'Olympique Lyonnais. Humilié au Vélodrome par l'OM (0-3), le club rhodanien est toujours dernier de Ligue 1 et confirme que le maintien sera son objectif principal. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Fabio Grosso a été démis de ses fonctions quelques mois à peine après remplacé Laurent Blanc. C'est Pierre Sage qui assure l'intérim, mais cela ne devrait pas s'éterniser compte tenu des récents résultats de l'OL qui cherche un nouveau coach pour relancer le club.

Un champion du monde lance un appel du pied à l’OL en direct https://t.co/zOig6cQZKo pic.twitter.com/jGF1OiwANt — le10sport (@le10sport) December 7, 2023

Genesio contacté par l'OL...

Dans cette optique, selon les informations du Progrès , la direction de l'OL aurait contacté Bruno Genesio après la lourde défaite contre l'OM mercredi soir. Libre depuis son licenciement du Stade Rennais il y a quelques jours, le technicien français semble donc être la priorité de David Friio, nouveau directeur sportif des Gones. Reste à savoir s'il est prêt à revenir à l'OL dans le contexte actuel.

... et très chaud pour son retour ?