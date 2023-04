Le PSG veut régaler Mbappé, il peut tout faire capoter

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé s’est plaint de son rôle de pivot cette saison, de quoi pousser le PSG à rectifier le tir en recrutant un attaquant axial. Cependant, Manchester United pourrait redistribuer les cartes pour le mercato parisien.

Lors du dernier mercato estival, et à la dernière session hivernale des transferts, le PSG n’est pas parvenu à ses fins pour ce qui est du recrutement d’un attaquant axial. Et pour cet été, il semblerait que le Paris Saint-Germain soit prêt à tenter un gros coup avec Victor Osimhen ou Harry Kane. RMC Sport et Le Parisien ont respectivement expliqué que l’un des deux attaquants est la priorité estivale de la direction du PSG.

La menace Manchester United pour Kane et Osimhen

D’après les informations de The Daily Star , Manchester United serait prêt à dégainer une offre pour l’un des deux buteurs. Les Red Devils auraient à coeur de renforcer leur secteur offensif et apprécieraient Kane et Osimhen, au même titre que le PSG.

Une double opération se prépare, le PSG peut tout perdre https://t.co/KJHON1il9K pic.twitter.com/L3IjVymHxo — le10sport (@le10sport) April 23, 2023

Manchester United se prépare, le PSG est prévenu