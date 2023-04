Le PSG tente un transfert qui va faire parler à l’OM

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Entre l’incertitude qui règne pour l’avenir de Sergio Ramos, l’importante blessure de Presnel Kimpembe ou encore les performances en dents de scie de Marquinhos, le PSG souhaite se renforcer en charnière centrale. Et la piste menant à William Saliba aurait été activée en interne.

L'été prochain, le PSG pourrait bien relancer le chantier de sa charnière centrale. Et pour cause, bien que l'arrivée de Milan Skriniar soit acquise, ce secteur de jeu regorge d'incertitudes. A commencer par l'avenir de Sergio Ramos qui est loin d'être assuré puisque son contrat s'achève en juin prochain, tandis que Presnel Kimpembe, victime d'une rupture du tendon d'Achille, ne devrait pas revenir avant le mois d'octobre. Le tout sans oublier que Marquinhos est loin d'être impériale. Une situation qui pourrait pousser le PSG à s'activer pour le transfert de William Saliba comme l'explique Jonathan Johnson.

Saliba dans le viseur du PSG ?

« Je sais que l'on parle d'un intérêt de longue date du PSG pour William Saliba, et il est logique qu'ils gardent un œil sur lui, mais il semble très probable que son avenir immédiat soit à Arsenal. Il s'est vraiment imposé dans l'équipe de Mikel Arteta et commence à s'imposer comme international français sous Didier Deschamps en vue de l'Euro 2024, Saliba a évidemment des racines parisiennes, il vient de Bondy, le même endroit que Kylian Mbappé, donc cela plaira aux champions de France », assure le journaliste dans sa chronique pour CaughtOffside , avant d'annoncer que l'OM pourrait compliquer ce dossier.

«cela restera frais dans la mémoire de certains fans du PSG»