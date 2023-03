Le PSG tente un coup étonnant, surprise à l’ASSE

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Pour remplacer Mauricio Pochettino, le PSG avait décidé de miser sur Christophe Galtier, un entraîneur, qui a fait ses preuves en Ligue 1, mais qui n'avait jamais dirigé un club de ce standing. Une surprise pour Laurent Batlles, actuel coach de l'ASSE. Malgré les prestations du technicien, notamment au LOSC, il ne s'attendait pas à le voir à Paris.

Le Qatar espérait Zinédine Zidane pour remplacer Mauricio Pochettino à la fin de la saison dernière. Finalement, face au refus du champion du monde 1998, le PSG, et notamment Luis Campos, a décidé de confier les rênes de l'équipe à Christophe Galtier, champion de France avec le LOSC en 2021. Un choix incompréhensible pour Daniel Riolo, qui avait critiqué ce choix après la défaite du PSG en huitièmes de finale de Ligue des champions face au Bayern Munich.





Le choix Galtier suscite l'incompréhension

« Le PSG a depuis dix ans des moyens incroyables, les stars défilent dans le club, la masse salariale explose tous les plafonds et ils prennent un entraîneur qui n’a jamais joué un huitième de finale de Ligue des champions, expliquez-moi la logique du raisonnement » avait-il confié au micro de RMC.

Batlles ne s'attendait pas à voir Galtier au PSG