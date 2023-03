Le PSG prépare une folie pour combler Mbappé, un assaut est lancé

Pierrick Levallet

Afin de satisfaire Kylian Mbappé, le PSG serait à la recherche d'un nouvel attaquant de classe mondiale. La direction parisienne aurait notamment coché le nom d'Harry Kane sur sa liste. Toutefois, le club de la capitale ne serait pas seul sur le dossier et pourrait même se faire devancer par un cador de Premier League.

Depuis le début de saison, le PSG ne dispose pas de beaucoup d’options sur le plan offensif. Derrière Kylian Mbappé, Lionel Messi et Neymar, Christophe Galtier ne pouvait compter que sur Hugo Ekitike et Pablo Sarabia. Mais avec ce dernier qui est parti cet hiver et la lourde blessure de Neymar, le leader de la Ligue 1 se retrouve dans une situation délicate. Kylian Mbappé souhaiterait ainsi que le PSG recrute dans le secteur offensif.

Tottenham a fixé son prix pour Kane

Le club de la capitale se serait alors mis à explorer quelques pistes sur le marché. Le PSG penserait notamment à Harry Kane. Cependant, la formation parisienne va devoir sortir le chéquier pour convaincre Tottenham, qui réclamerait 110M€ pour lâcher son attaquant. De plus, le PSG pourrait se faire devancer dans ce dossier.

Manchester United est passé à l’action pour Harry Kane