Le PSG prend un gros stop sur le mercato

Alexis Brunet

Le PSG va entrer dans une nouvelle phase de son projet cet été. Après une saison dernière encore une fois marquée par un échec relativement tôt en Ligue des Champions, Paris va s'activer sur le mercato pour essayer de changer la donne. Mais pour une piste de longue date, le club de la capitale pourrait bien se voir repartir bredouille.

Paris va tenter dimanche de se rapprocher encore plus d'un onzième titre de champion de France. Ensuite, le prochain objectif du club de la capitale devrait être de réussir son mercato estival. Car les deux dernières fenêtres de transfert de Luis Campos n'ont pas été de franc succès. De nombreux joueurs n'ont pas donné satisfaction et pourraient repartir, seulement une année après leur arrivée. Carlos Soler et Hugo Ekitike sont tous les deux dans ce cas de figure.

Paris devra recruter

Une fois après avoir fait le ménage au club, Luis Campos devra s'affairer pour recruter des éléments de qualité qui apporteront une vraie plus-value et sauront s'inscrire dans la durée au PSG. Ces joueurs seront en majorité français et jeunes selon la nouvelle feuille de route fixée par le club. Mais justement une piste idéale des Parisiens pourrait finalement leur filer entre les mains.

Evan Ndicka pourrait prolonger à Francfort