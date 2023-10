Le PSG lâche une réponse et prépare du lourd sur le mercato

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet été, au cœur d'un mercato très agité, le PSG a notamment rapatrié Xavi Simons, qui sortait d'une saison exceptionnelle avec le PSV Eindhoven. Le Néerlandais a ensuite été prêté dans la foulée au RB Leipzig où il confirme sa progression. A tel point que le club allemand envisage déjà de conserver l'ancien joueur de la Masia du FC Barcelone. Mais en coulisses, le PSG aurait déjà lâché une réponse.

Auteur d'un recrutement très animé, le PSG a notamment bouclé le retour de Xavi Simons qui venait de réaliser une excellente saison au PSV Eindhoven. Et afin qu'il poursuive sa progression, l'international néerlandais a été prêté au RB Leipzig où il continue de flamber comme en témoignent ses 3 buts et 4 passes décisives en 6 journées de Bundesliga.

Le PSG recale Leipzig pour Xavi Simons

Par conséquent, le RB Leipzig se verrait bien le conserver. « Xavi Simons a pris un très bon départ et il est en train de faire une très bonne saison. Je pense que nous sommes en train de le lier émotionnellement au RB Leipzig. Nous essayons de faire en sorte qu'il reste avec nous à l'été 2024 », confiait ainsi Max Eberl qui a depuis quitté ses fonctions de directeur général au sein du RB Leipzig. Mais selon les informations de 90min , le PSG a d'ores et déjà dit non au club allemand.

Xavi Simons fait partie du projet du PSG

Il faut dire que le prêt de Xavi Simons ne s'accompagne pas d'une option d'achat. Par conséquent, le RB Leipzig devrait sortir un gros chèque pour convaincre le PSG de lâcher sa pépite. Ce qui a peu de chance d'aboutir. 90min ajoute en effet que le club parisien a déjà promis à Xavi Simons qu'il ferait partie intégrante de son projet à l'avenir. Mais surtout, le Néerlandais devrait même avoir une place de choix au PSG qui compte bien s'appuyer sur celui qui se révèle comme l'un des joueurs les plus prometteurs en Europe.