Le PSG éjecte Mbappé, coup de théâtre sur le mercato ?

La rédaction

Kylian Mbappé ne fait pas partie du groupe du PSG pour la tournée au Japon de pré-saison sous décision du club de la capitale. De quoi relancer totalement le feuilleton et les intérêts de clubs de Premier League pour un coup de tonnerre incroyable sur le mercato ?

Entre Kylian Mbappé et le PSG, il se pourrait bien que le divorce soit définitivement consommé. Vendredi soir, alors qu’il avait inscrit le 2ème but de la victoire du Paris Saint-Germain en amical plus tôt dans la journée face au Havre (2-0), Mbappé était éjecté de la tournée de préparation estivale du club de la capitale au Japon en raison de son mutisme quant à la deadline fixée par le PSG concernant sa prolongation de contrat. La direction du club de la capitale serait prêt à le mettre toute la saison prochaine sur le banc s’il refusait toujours autant de prolonger.

Le PSG prêt à mettre Mbappé sur le banc, le joueur ne va pas broncher

Une éventualité qui n’affolerait pas plus que ça que le clan Kylian Mbappé. Ayant une source proche de l’entourage du meilleur buteur de l’histoire du PSG, l’éditorialiste de RMC Daniel Riolo dévoilait pendant l’émission de l’ After Foot vendredi que Kylian Mbappé était prêt à camper sur ses positions quitte à rester sur le banc de touche pour sa dernière année de contrat cette saison. D’ailleurs, Mbappé s’est rendu à l’entraînement dimanche avec les indésirables de Luis Campos pour la saison prochaine en signant quelques autographes et en affichant son sourire.

En plein clash avec le PSG, Mbappé lâche un énorme message https://t.co/m0EUwFNsqk pic.twitter.com/d9Gtqpv9mb — le10sport (@le10sport) July 23, 2023

