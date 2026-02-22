Le PSG boucle une nouvelle signature, son salaire explose !

Alexis Brunet

Le PSG a choisi de ne pas se montrer très actif lors du mercato hivernal, mais cela ne veut pas dire que le club de la capitale ne travaille pas. Dernièrement, le champion de France vient d’ailleurs de boucler une prolongation de contrat pour un joueur très important. Cela a permis au principal intéressé d’augmenter considérablement son salaire.

Cet hiver, le PSG n’a pas fait de folie lors du mercato. Le club de la capitale n’a fait venir qu’un seul joueur en la personne de Dro Fernandez. La direction parisienne a déboursé un peu plus de 8M€ pour faire venir le jeune milieu de terrain offensif, qui souhaitait quitter le FC Barcelone pour avoir davantage de temps de jeu.

Le Paris FC récupère des légendes du PSG, «et bientôt, Ronaldinho à la gestion de la buvette» https://t.co/uDOpZR0EYi — le10sport (@le10sport) February 22, 2026

Le PSG a bouclé une prolongation également Le PSG n’a donc mis la main que sur un nouveau joueur, mais il a bouclé un autre dossier récemment. Selon les informations du Parisien, le club de la capitale a dernièrement prolongé le contrat de Joao Neves d’une année. Le milieu de terrain est désormais lié à Paris jusqu’en 2030 et il a vu son salaire considérablement augmenté par la même occasion. La direction parisienne a pris cette décision pour féliciter l’ancien joueur du Benfica Lisbonne qui est un titulaire indiscutable sous Luis Enrique et ainsi le faire changer de catégorie salariale, lui qui touchait jusqu’alors des émoluments plutôt faibles par rapport aux autres titulaires.