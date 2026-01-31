Le PSG boucle un transfert qui «n'était pas prévu» : Son ancien club ne digère pas, «il aurait eu un grand avenir ici»

Cet hiver, le PSG avait prévu de se montrer très discret lors du mercato, Luis Enrique étant toujours très satisfait de son effectif. Mais le technicien espagnol a également affirmé à plusieurs reprises être à l'affût de la moindre opportunité. Et il n'avait pas menti. Ce qui ne manque pas de faire parler à l'étranger.
Comme l'été dernier, le PSG avait prévu de se montrer relativement discret lors du mercato d'hiver. Mais Luis Enrique a refusé de laisser passer l'occasion qui s'est présentée avec Dro Fernandez. Le crack du FC Barcelone a en effet rejoint Paris pour environ 8,2M€. Un transfert qui n'était absolument pas prévu comme le raconte Laurent Perrin, journaliste du Parisien.
Le transfert de Dro Fernandez n'était pas prévu
« L'arrivée de Dro n'était pas prévue mais l'opportunité s'est présentée et Luis Enrique s'est jeté dessus, car le jeune homme, sur lequel le Barça comptait beaucoup pour les années à venir, semble avoir un énorme talent. Mais il ne faut pas attendre d'autre arrivée cet hiver. Luis Enrique est content de son groupe », expliquait-il sur le site du Parisien.
Flick est toujours déçu
Et visiblement, ce fut également une surprise pour le FC Barcelone. « Si tu veux jouer pour le Barça, tu dois être à 100%, y mettre tout ton cœur. C'est ce que je veux dire à tous les joueurs qui sont avec nous et ceux qui le seront dans le futur. Tu dois vivre pour ces couleurs. C'est ce que je veux voir. Tous les autres, je n'en veux pas », confiait ainsi Hansi Flick il y a quelques jours. Mais le coach du Barça a visiblement digéré en conservant une point de regret : « J'ai changé d'avis. Je ne veux rien dire à ce sujet. J'adore Dro, mais je suis évidemment déçu. Il le sait aussi, mais je l'adore. Il aurait eu un grand avenir ici. Il a pris une autre décision, que je dois respecter, c'est le football ».