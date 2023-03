Le PSG boucle un gros transfert, il a déjà la pression

Pierrick Levallet

En fin de contrat en juin prochain, Milan Skriniar va rejoindre le PSG à l'issue de la saison. Mais en attendant l'arrivée du Slovaque, le club de la capitale a acté une révolution inattendue en interne sur les nouveaux contrats. Et le défenseur de 28 ans devrait être concerné par cette nouvelle règle dans la formation parisienne.

Depuis l’été dernier, le PSG a une priorité dans le secteur défensif : Milan Skriniar. Le club de la capitale voulait le recruter lors du dernier mercato estival, en vain. La formation parisienne aurait donc retenté sa chance cet hiver pour le joueur de l’Inter. Mais encore une fois, le PSG s’est raté dans ce dossier. Malgré tout, l’arrivée du défenseur central de 28 ans est actée pour cet été. Toutefois, le Slovaque devrait être impacté par une nouvelle règle à Paris.

Le PSG lance une révolution en interne

Comme rapporté par Le Parisien , le PSG aurait inclus une clause spéciale dans le nouveau contrat de Marco Verratti. Une partie du salaire de l’Italien serait indexée à son nombre de matchs joués. Cette idée viendrait de Luis Campos et devrait toucher tous les nouveaux contrats dans la capitale, y compris celui de Milan Skriniar.

Skriniar est aussi concerné