Le PSG boucle un «gros coup» sur le mercato, un journaliste vend la mèche !

Depuis qu'il est arrivé au poste de directeur sportif du PSG, Luis Campos a connu certains échecs, mais également réalisé plusieurs très gros coups à l'image de Vitinha, recruté pour 40M€ en 2022. Et pour Fabrice Hawkins, c'est même le très gros coup de Luis Campos.
En 2022, Luis Campos est nommé directeur sportif du PSG, et son premier transfert est celui de Vitinha qui débarque pour 40M€ en provenance du FC Porto. Et malgré des débuts compliqués, le milieu de terrain portugais s'est finalement imposé comme l'un des plus gros coups de l'ère QSI comme le souligne le journaliste de RMC Fabrice Hawkins.
Vitinha, le très gros coup de Campos
« Vitinha, quand il arrive, très peu de gens l'ont vu jouer (...) Quand il arrive, c'est un investissement important, et tout le monde se dit "mais pourquoi est-il allé chercher un joueur que personne ne connaît pour ce montant-là ?" Des connexions sont faites avec son agent Jorge Mendes, parce qu'on dit qu'il a fait Vitinha parce que son ami est Jorge Mendes », confie-t-il dans une interview accordée à la chaîne YouTube Aliotalk avant de poursuivre.
«S'il y a un gros coup, c'est lui»
« Même en interne, on voit qu'il y a quelque chose, mais ça tarde à venir et à l'entraînement, c'est parfois compliqué. Les relations avec les autres joueurs, notamment ceux qui sont partis, ce n'était pas toujours évident. Et finalement, il a réussi à se révéler et être un vrai leader. C'est l'un des joueurs préférés de Luis Enrique, c'est même l'un de ses chouchous. S'il y a un gros coup, c'est lui », ajoute Fabrice Hawkins.