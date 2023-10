Le PSG a perdu 10M€ avec ce transfert ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Poussé vers la sortie par le PSG qui ne comptait plus du tout sur lui pour l'avenir, Mauro Icardi a finalement préféré être définitivement transféré à Galatasaray au terme de son prêt l'été dernier. Et il semblerait que le PSG ait perdu un peu d'argent dans cette opération, puisque d'autres clubs proposaient davantage pour le buteur argentin.

Mauro Icardi (30 ans) et le PSG, c'est désormais de l'histoire ancienne ! Après un premier passage en prêt du côté de Galatasaray durant la saison 2022-2023, le buteur argentin a été définitivement transféré au club turc durant le mercato estival, pour 10M€. Pourtant, d'autres écuries également attirées par le profil d'Icardi étaient prêtes à proposer plus d'argent au PSG pour boucler ce transfert.

« Galatasaray était son premier choix »

C'est du mois ce qu'a expliqué George Gardi, agent impliqué dans le transfert d'Icardi, dans un entretien accordé à TMW : « Avant la fin de la saison dernière, Mauro avait indiqué que Galatasaray était son premier choix pour son avenir. Tout ce qui s'est passé cet été correspond au fait qu'il s'agit d'une personne qui a des principes. Il s'est retrouvé à devoir évaluer des offres pharaoniques, même cinq fois supérieures à la proposition de Galatasaray », explique-t-il.

Le PSG aurait pu toucher plus