Le PSG a choisi le remplaçant de Mbappé et détruit les plans d’un club

L'été prochain, le PSG va s'activer pour remplacer Kylian Mbappé. Dans cette optique, plusieurs pistes circulent, mais la tendance pour un retour de Xavi Simons prend de l'épaisseur grâce à ses bonnes prestations avec le RB Leipzig. Et si cela venait à se confirmer, Arsenal serait pris de court, les Gunners ayant fait du Néerlandais une priorité pour le prochain mercato.

En quête du successeur de Kylian Mbappé, le PSG multiplie les pistes pour le remplacer, et songe notamment à un retour de Xavi Simons, prêté au RB Leipzig l'été dernier. Comme révélé par le10sport.com, la balle est d'ailleurs de la camp du joueur, qui n'a plus qu'à dire oui pour boucler son retour au PSG lors du prochain mercato. Xavi Simons souhaite avoir des garanties concernant son temps de jeu avant de trancher. Et Luis Enrique semble avoir donné un début de réponse.

Le PSG veut s'appuyer sur Xavi Simons

En effet, sur son live Twitch , il y a quelques jours, l'entraîneur du PSG se montrait dithyrambique au sujet de Xavi Simons : « Un autre joueur qui appartient au club. Il est prêté et il est excellent. Il a les qualités parfaites pour ce que nous voulons. Il pourrait bien évidemment être une option très intéressante pour nous mais ça dépend des clubs ». Une déclaration qui en dit long sur la volonté de Luis Enrique de s'appuyer sur Xavi Simons la saison prochaine. D'après le Daily Express , un retour du jeune néerlandais est d'ailleurs clairement la tendance au PSG dans l'optique de combler le départ de Kylian Mbappé.

Le mercato d'Arsenal plombé ?