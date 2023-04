Le mercato approche, un entraîneur lâche une punchline sur Mbappé

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé est le rêve du Real Madrid depuis plusieurs années. À une tout autre mesure, Liverpool aurait également des vues sur le champion du monde tricolore. L’attaquant du PSG a inspiré une belle punchline à Jürgen Klopp.

L’histoire entre Kylian Mbappé et Liverpool, cela peut s’apparenter à un rendez-vous manqué. The Athletic a récemment révélé que le feuilleton Mbappé repartait de plus belle pour l’été prochain, et qu’en 2022, les Reds auraient pu être une destination plus que viable pour Mbappé. Néanmoins, le fait d’éventuellement manquer la prochaine Ligue des champions mettrait un terme aux espoirs de Liverpool dans le feuilleton Mbappé.

Klopp intéressé par Mbappé depuis plusieurs années

Et pourtant, Kylian Mbappé semble être une piste de longue date de Liverpool. C’est en effet ce que le10sport.com vous révélait en avril 2020 : Jürgen Klopp avait joint par téléphone Wilfrid Mbappé, père de l’attaquant du PSG, afin de lui faire part de son intérêt et du projet à Liverpool. Pour autant, Mbappé ne songeait qu’au Real Madrid en cas de départ et l’entraîneur de Liverpool a utilisé cet épisode pour faire un gros parallèle avec le dossier Jude Bellingham.

«Vous ne pouvez pas vous battre pour Kylian Mbappé et vous vous rendez compte qu'il va au Real Madrid ou qu'il reste au PSG»