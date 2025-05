Lamine Yamal au PSG, l’annonce surprise ! 

Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Il y a quelques mois, un dirigeant du FC Barcelone, Enric Masip, révélait que le PSG avait proposé 250M€ pour recruter Lamine Yamal l’été dernier. Une information rapidement démentie par le club de la capitale. Aujourd’hui c’est Deco qui va dans le sens du PSG en expliquant qu’il ne s’agissait que d’une discussion, mais pas d’une offre.

Deco dément l’offre du PSG

« Oui, la saison passée, beaucoup de clubs ont frappé à notre porte pour Yamal. Cette saison non, mais nous savons quelle est sa valeur. C’est un joueur qui suscite l’intérêt du monde entier et de probablement tous les clubs. Mais nous voulons qu’il reste et qu’il soit heureux. Nous voulons profiter encore de lui de nombreuses années. Des offres pour Yamal ? Non, parce que quand vous ne voulez pas écouter les offres, vous n'en recevez pas. Mais oui, le PSG et d’autres clubs se sont renseignés. Le Real Madrid ? Non, car nous ne nous renseignons pas non plus sur leurs joueurs », assure Deco auprès de RAC1.