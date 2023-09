La bombe est lâchée pour Mbappé, stupeur au Real Madrid ?

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé pourrait vivre ses derniers mois en tant que joueur du PSG. Son contrat expire en juin prochain et en l’état, une prolongation du bail n’est pas suffisamment avancée. Le journaliste Fabrizio Romano a annoncé le départ plus que probable de Mbappé au Real Madrid l’été prochain. Eduardo Camavinga a fait part de sa surprise.

Entre Kylian Mbappé et le PSG, la situation a été bien chaude pendant le mercato estival. Entre la volonté du joueur de ne pas activer la clause pour rallonger son contrat d’une saison jusqu’en 2025 et celle du président du Paris Saint-Germain de le voir rester plus longtemps, le ton est monté. Si bien que Nasser Al-Khelaïfi a menacé Mbappé de le vendre si sa situation restait inchangée.

«Soit le Real Madrid prend Mbappé à ses conditions soit Mbappé peut rester au PSG »

Au final, Kylian Mbappé n’a pas prolongé son contrat et est tout de même resté au PSG. Le Real Madrid se prépare à l’accueillir l’été prochain, en tant qu’agent libre ou rien d’autre selon Fabrizio Romano ? « Quel était le problème ? Le Real Madrid ne voulait pas le prendre cet été. Le Real Madrid, par principe après ce qu’il s’est passé l’été dernier, et à mon avis, cela a toujours été leur position, c’est-à-dire « Tu dois venir chez nous, mais au final tu renouvelles au PSG. Désormais par principe, soit le Real Madrid prend Mbappé à ses conditions, libre sans verser aucune indemnité de transfert au PSG soit Mbappé peut rester au PSG » .

Romano annonce l’arrivée de Mbappé au Real Madrid

Toujours à l’occasion de son intervention sur BoboTV , le journaliste italien a fait un teasing de l’arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid à la fin de la saison .« Mais d’après ce que j’entends, je pense que l’été prochain on se dirige vers ce scénario. Que ce soit via une clause libératoire pou à zéro comme il adviendra très probablement. Je pense qu’au final, sa destination sera le Real Madrid ».

