Kylian Mbappé : Une star lui pose un lapin !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Entraîneur star de ces dernières années pour ses passages à Liverpool et au Borussia Dortmund, Jürgen Klopp est considéré comme faisant partie du gratin des coachs. Cependant, et alors qu'il est question dans la presse d'une potentielle signature au Real Madrid où il gérerait Kylian Mbappé qu'il a tenté de faire venir chez les Reds à plusieurs reprises, Klopp a balayé d'un revers de main cette possibilité.

La défaite de trop pour Xabi Alonso. Le président du Real Madrid a assisté à un nouveau revers pour un trophée face au FC Barcelone dimanche soir en Arabie saoudite lors de la finale de la Supercoupe d'Espagne (3-2). Florentino Pérez et les dirigeants du Real Madrid ont donc dit stop, d'un accord commun avec le technicien espagnol, comme cela est stipulé dans le communiqué du Real Madrid lundi.

«L'endroit où je suis actuellement me convient» Pour remplacer Xabi Alonso, Alvaro Arbeloa qui s'occupait de la Castilla (équipe réserve du Real Madrid) a pris les rênes de l'équipe. En attendant Jürgen Klopp ? Foot Mercato et Sky Deutschland évoquent depuis le départ d'Alonso l'option Klopp pour la succession d'Arbeloa sur le banc de touche du Real Madrid. Invité à répondre à ce supposé intérêt du club merengue, l'ancien coach de Liverpool actuellement patron du football mondial chez Red Bull, a mis un terme à tout suspense. « Cela n'a rien à voir avec moi et cela ne m'affecte en rien. Les postes d'entraîneur changent constamment, et c'est bien de les observer de l'extérieur sans se soucier de ce que cela peut signifier pour soi personnellement, car l'endroit où je suis actuellement me convient ».