Kylian Mbappé : Le râteau après la rupture !

Amadou Diawara

Ce lundi, le Real Madrid a annoncé le départ de Xabi Alonso, avec qui un accord a été trouvé. Pour assurer la succession de son entraineur, le club merengue verrait d'un bon œil l'idée de recruter Jürgen Klopp. Interrogé sur une potentielle signature au Real Madrid, le directeur du football de Red Bull a affirmé qu'il n'était pas intéressé.

Ce dimanche, le Real Madrid de Kylian Mbappé a perdu la finale de la Supercoupe d'Espagne face au FC Barcelone. Dès lundi, le club merengue a officialisé le départ de l'entraineur espagnol, avec qui un accord a été trouvé.

Mercato : Xabi Alonso a quitté le Real Madrid D'après les indiscrétions de Foot Mercato, le Real Madrid songerait à faire appel à Jürgen Klopp pour qu'il devienne l'héritier de Xabi Alonso, même si Alvaro Arbeloa vient d'être promu entraineur de l'équipe première. Toutefois, le directeur du football de Red Bull ne compte pas réendosser le costume de technicien, et ce, même si c'est la Maison-Blanche qui a besoin de lui.